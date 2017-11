Weihnachtsbasar in der Jugendwerkstatt „Tu Wat“ auf dem Jugendhof Idingen

Heidekreis. In diesem Jahr veranstaltet die Jugendwerkstatt „Tu Wat“ ihren alljährlichen Weihnachtsbasar auf dem Jugendhof Idingen am Freitag, 1. Dezember, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr und lädt alle Interessierten dazu herzlich ein.

Auf dem Weihnachtsbasar können die Besucher kleine Kunstwerke erwerben, die von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Jugendwerkstatt hergestellt wurden. Zudem besteht wieder die Möglichkeit, einen Adventskranz selbst zu gestalten. Für das leibliche Wohl ist reichlich gesorgt. Die Mitarbeiter sowie die Jugendlichen der Jugendwerkstatt freuen sich über zahlreichen Besuch.