Weihnachtsbaum wird aufgestellt

Highlight zum Abschluss ist Feuershow auf Dorfplatz

Essel. Schon traditionell wird auch in diesem Jahr wieder ein Weihnachtsbaum auf dem Esseler Dorfplatz aufgestellt. Pünktlich zum 1. Advent werden die Lichter leuchten und für vorweihnachtliche Stimmung im Ort sorgen. Der Glühwein aus der Esseler Tasse, Pommes, Würstchen, Kartoffelpuffer, Crêpes und Kinderpunsch stimmen die Adventszeit ein und der „Hot Indian Summer“ ist für die Genießer dann das Richtige. Los geht es mit dem vorweihnachtlichen Abend am Sonntag, 3. Dezember, auf dem Dorfplatz in Essel. Um 17 Uhr gehts los und es wird sicher wieder Zeit für einen gemütlichen Klönschnack bei Musik mit dem WeihnachtsQuartett bleiben. Die Feuershow wird leuchtende Kreise und Figuren in den Nachhimmel malen und startet gegen 19 Uhr, das wird bestimmt ein besonderes Highlight auf dem Esseler Dorfplatz sein.