Weihnachtsbaumverkauf der Jugendfeuerwehr

Lindwedel. Aufgrund vereinzelter Nachfragen möchte die Jugendfeuerwehr Lindwedel frühzeitig den Termin für den Weihnachtsbaumverkauf bekannt geben. Der diesjährige Weihnachtsbaumverkauf der Jugendfeuerwehr Lindwedel findet am Sonnabend, 10. Dezember, statt. Beginn ist um 10 Uhr an der Tannenschonung, der Verbindungsstraße zwischen Lindwedel und Adolfsglück. Neben einer großen Auswahl von Weihnachtsbäumen in verschiedenen Größen werden warme und kalte Getränke sowie Bratwurst angeboten. Des Weiteren wird es eine Tombola mit Preisen geben. Mit einem Überschuss wird die Arbeit der Jugendfeuerwehr unterstützt. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr freuen sich über viele Besucher.