Weihnachtsfeier für Senioren

Lindwedel. Der Gemeinderat Lindwedel lädt wie in jedem Jahr alle Senioren aus Lindwedel, Hope und Adolfsglück zur Weihnachtsfeier am Sonnabend, 16. Dezember, um 14.30 Uhr in Balland´s Hotel herzlich ein. Selbstverständlich sind nicht nur Senioren ab 65 Jahren eingeladen, sondern auch die jüngeren Partner. Bei Kaffee und Kuchen erwartet die Besucher ein buntes, vorweihnachtliches Programm. Das Vorbereitungsteam freut sich auf einen schönen Nachmittag. Auch ein Fahrdienst steht bereit, einfach anrufen unter der Nummer (0 50 73) 16 23.