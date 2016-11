Weihnachtskonzert

Lindwedel. Sing for Fun möchte zu Beginn der Adventszeit mit Weihnachtsliedern auf das bevorstehende Fest einstimmen. Dazu wird am Freitag, 2. Dezember, um 18 Uhr ins Gemeindehaus eingeladen. Es werden traditionelle Weihnachtslieder in Deutsch, aber auch in anderen Sprachen gesungen. Außerdem hat Sing for Fun einige Gospels einstudiert, die den Zuhöreren viel Freude bereiten werden. In der Pause gibt es Getränke, Kekse und es ist Zeit zum Klönen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende, die für einen guten Zweck verwendet wird, wird gebeten.