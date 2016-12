Weihnachtskonzert

Lindwedel. Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne das traditionelle Weihnachtskonzert der Grundschule Lindwedel. Alle Kinder proben bereits fleißig, damit es auch dieses Jahr wieder eine gelungene Aufführung wird. Am Mittwoch, 14. Dezember, und Donnerstag, 15. Dezember, öffnen sich die Türen für alle Eltern, Großeltern, Freunde und natürlich alle Gäste, die die zauberhafte Atmosphäre erleben möchten. Zur Einstimmung lädt der Förderverein jeweils um 17 Uhr zu einem Besuch des winterlichen Weihnachtsmarktes ein. Dieser hält köstliche Waffeln, Bratwurst, Pommes und Champignons sowie leckere wärmende Getränke bereit. Das Weihnachtskonzert beginnt an beiden Abenden um 18 Uhr.

Wer das Weihnachtskonzert der Lindwedeler Grundschüler einmal erlebt hat, wird es zukünftig zur Weihnachtszeit nicht mehr missen wollen. Die Kinder freuen sich über zahlreiche Gäste.