Weihnachtsmarkt

Grethem. Der Weihnachtsmarkt bei Landwurst Rose in Grethem findet am Sonntag, 17. Dezember, ab 10 Uhr statt. Das kulinarische Angebot reicht von Spanferkel über Schlachtplatte, Rinderwurst, Knipp bis Kaffee und hausgemachte Kuchen. Stände mit Kunsthandwerk und Musik ergänzen das Angebot. Für Kinder kommt am Nachmittag der Weihnachtsmann. Der Eintritt ist frei.