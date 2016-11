Weihnachtsmarkt in Bothmer

Bothmer. Bereits zum fünften Mal lädt die Dorfgemeinschaft Bothmer zum traditionellen Weihnachtsmarkt ein. Am Sonntag, 27. November, von 13 bis 17.30 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, bei hoffentlich schönem Wetter, über den im weihnachtlichen Glanz erstrahlenden Weihnachtsmarkt zu bummeln. Viele Kunsthandwerker werden auch in diesem Jahr ihre Arbeiten wie Trockenfloristik, Besteckschmuck, Seifen, Gestricktes und mehr anbieten. Auf dem Gelände der Feuerwehr wird wieder das traditionelle Singen der Kindergartenkinder stattfinden und der Posaunenchor Schwarmstedt wird auf dem Hof vom Gasthaus zur Linde die Besucher mit seinem musikalischen Programm in weihnachtliche Stimmung bringen. Auch die „Alte Dorfschule“ öffnet wieder ihre Türen und die Besucher haben die Möglichkeit sich zu informieren. Natürlich können die kleinen Besucher auch in diesem Jahr Dank „vieler Sponsoren“ kostenlos Karusell fahren. Und die großen und kleinen Wünsche der Besucher wird der Weihnachtsmann in seinem goldenen Buch aufnehmen. Für das leibliche Wohl ist an verschiedenen Standorten gesorgt. Mit einem Loskauf können die Besucher die Tombola der Diakonie der Kirchengemeinde St. Laurentius unterstützen. Die Dorfgemeinschaft Bothmer fruet sich auf viele Besucher.