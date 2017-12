Weihnachtsoratorium im Januar

Aufführung am 7. Januar in Walsrode mit Jungem Chor und Kantorei

Heidekreis. Am Sonntag, 7. Januar, erklingt um 17 Uhr in der Stadtkirche Walsrode das Weihnachtsoratorium von J. S. Bach. Kantorei, Junger Chor, vier Solisten und das Bachorchester Hannover führen die Kantaten vier bis sechs auf, die zwar etwas seltener erklingen als die ersten drei Kantaten, aber mindestens genauso schöne und ergreifende Chöre, Arien und Rezitative aufweisen. Dass das Weihnachtsoratorium erst nach Weihnachten aufgeführt wird, liegt eigentlich in der Natur der Sache. Es ist für die Weihnachtszeit und nicht für die Adventszeit konzipiert; die Kantaten vier bis sechs erklangen bei Bach in Gottesdiensten zwischen Neujahr und Epiphanias (6. Januar). Kantor Holger Brandt freut sich über den großen, generationenübergreifenden Gesamtchor. Bei ersten gemeinsamen Proben der Jugendlichen und Erwachsenen haben die schwungvollen, spritzigen Chöre schon in der A-cappella-Version für große Begeisterung gesorgt; die Musik Johann Sebastian Bachs hat Jugendliche wie Erwachsene angesteckt. Die Evangelistenpartie, die ja im Mittelpunkt des Werks steht, wird übernommen vom Tenor Manuel König, der schon mehrfach beim Bachfest Leipzig und beim Schleswig-Holstein-Musikfestival zu Gast war. Außerdem sind Nicole Pieper (Alt), Olivia Stahn (Sopran) und Julian Redlin (Bass) Bass zu Gast. Die motivierten Musiker des Bachorchesters Hannover spielen auf historischen Instrumenten.Der Vorverkauf läuft bereits in der Touristinformation im Alten Rathaus (Montag bis Freitag 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr, Freitag bis 14 Uhr; Telefon (0 51 61) 7 89 74 82. Aufgrund der Größe der Kirche werden auch an der Tageskasse (ab 15.30 Uhr im Gemeindehaus) noch Karten erhältlich sein.