Wellness und Ayurveda mit Schöner Aussicht

Entspannter zweiter Advent über sanfte Bewegung und Regeneration

Lindwedel. Die dunkle Zeit ist da und mit ihr die Einladung des Sporthofs Schöne Aussicht zur Regeneration und Entspannung: Nach dem Motto „Let it go und Let it flow – loslassen und entspannen“, stehen am Sonntag, 4. Dezember, zwischen 13 und 19 Uhr vier abwechslungsreiche Stundenformate aus der Welt der sanften Gruppenfitness, sowie ayurvedische Praxis in Form von gesunder Kost und wohltuenden Ölmassagen oder auch Thai-Yoga-Massagen oder Shiatsu auf dem Programm. Wie immer entspannen die Teilnehmer progressiv, zunächst über den Spannungsabbau zu groovigen Rhythmen in Schlingen, über Faszien Yoga zur Versorgung und Entspannung des Bindegewebes, bis hin zur zur Tiefenentspannung im Yogatuch. Das Yogatuch ermöglicht druckfreie Umkehrhaltungen, entlastet die Wirbelsäule und macht Yoga zu einem schwerelosen und freudvollen Erlebnis. Sauna, Massagen und Ruheräume, Adventskulisse und Gemütlichkeit, wohltuende Kräutertees (mit Hinweisen zu ihrem Wirkungsspektrum) und gesunde Kost bieten die besten Voraussetzungen, um die Seele baumeln zu lassen. Anmeldungen unter Telefon (0 50 73) 92 31 11/schoene-aussicht-lindwedel.de.