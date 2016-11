Werkzeug entwendet

Schwarmstedt/Essel. In der Nacht zu Donnerstag entwendeten unbekannte Täter sowohl aus einem Fahrzeug, das am Ostdeutschen Weg in Schwarmstedt abgestellt war als auch aus einem Transporter, der am Birkenkamp stand, hochwertiges Werkzeug im Wert von rund 18.000 Euro. Auch an der Lange Straße in Essel schlugen die Täter zu. Dort entwendeten sie aus einem Fahrzeug ebenfalls Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro.