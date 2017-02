Werkzeug von Baustelle gestohlen

Schwarmstedt. Von einer Baustelle an der Celler Straße in Schwarmstedt entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch, 22. Februar, Werkzeug im Wert von rund 3.000 Euro. Darunter waren unter anderem eine Hobelmaschine, ein Langhalsschleifer, diverse Zangen und eine Zimmersignalleuchte.