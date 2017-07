Whisky-, Schottland- und Mittelalterfans kommen auf ihre Kosten

Nienhagen. Das Whisky Summerfestival 2017 imAller-Leine-Tal für alle Whisky-, Schottland- und Mittelalterfans feiert sein drittes Sommerfest vom 5. bis 6. August in Nienhagen, Heidekampsweg 1. Nach dem Fest ist vor dem Fest. Nochgrößer, noch schöner, noch bunter. Die größte Whisky-Veranstaltung im Raum Hannover mit angeschlossenen Mittelaltermarkt. Schottische Highlands treffen aufs Mittelalter.Das erste Wochenende im August steht wieder ganz im Zeichen vom Lebenswasser aus Schottland und dem Rest der Welt. Auf der großen Außenfläche findet man wieder Lager, Händler und Handwerker. An beiden Tagen wird es auch erstmaligeine kleine Whiskymesse geben. Hier haben sich schon einige Händler angemeldet.Dieses Jahr mit vielen Highlights: echte Highland-Grillwurst, Spanferkel vom Grill, Gulaschkanone (Sonntag), Mittelalterstände, natürlich 500 Sorten Whisky, Gin,Rum und Vodka, Bier vom Fass, im Ausschank ungezählte Whiskys.Dazu gibt es viel Musik – am Samstag spielen die Bohemian Bardsund am Sonntag die The Essern Highlanders. Zugesagt für beide Tagen hat Amo Kreutz. An beiden Tagen selbstverständlich schottische Dudelsackmusik und mittelalterliche Musik. Für Kinder gibt es Ponyreiten.Öffnungszeiten: Sonnabend, 5. August, von 12 bis 24 Uhr und Sonntag,6. August, von 10 bis 17 Uhr.Alle Besucher, die im Kilt erscheinen und mindestens 18 Jahre alt sind, bekommen einen Dram auf Kosten des Hauses. Informationen unter:www.daswhiskyreich.de. Der Eintritt ist frei.