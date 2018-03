Wie funktioniert Landespolitik

Schüler sind am Zukunftstag willkommen

Heidekreis. Der Landtagsabgeordnete Sebastian Zinke lädt Schüler aus seinem Wahlkreis zur Teilnahme am diesjährigen „Zukunftstag“ der SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag am Donnerstag, 26. April, ein. Die Fraktion plant für diesen Tag ein Rollenspiel, in dem die Jugendlichen einen Plenartag von Abgeordneten im Niedersächsischen Landtag lebendig und hautnah nachempfinden können. Von der Entstehung eines Landtagsantrages und der Diskussion in der Fraktion bis hin zu dessen Beratung und Verabschiedung im Plenum des Landtages sollen sich die Teilnehmer für einen Tag fühlen wie ein Mitglied des Niedersächsischen Landtages. Betreut wird das Rollenspiel von den Abgeordneten der SPD-Landtagsfraktion. Anmeldungen nimmt das Büro von Sebastian Zinke unter der Telefonnummer (0 51 61) 4 81 07 03 oder per E-Mail info@sebastian-zinke.de, bis zum 10. April entgegen. Da die Plätze begrenzt sind, entscheidet das Los. Für die An- und Abreise sowie die Verpflegung der Jugendlichen wird ebenfalls gesorgt.