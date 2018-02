Wie Kinder ticken – ein Einblick in die Welt des Kindes

Thomas Rupf als Gast des Schwarmstedter Präventionsrats im Uhle-Hof

Schwarmstedt. Interessierte Zuhörer wissen, dass der Präventionsrat der Samtgemeinde Schwarmstedt stets bekannte, oft überregional berühmte Referenten einlädt, die über wichtige spannende Themen berichten. Noch nie wurde bisher ein Referent in drei aufeinanderfolgenden Jahren zum traditionellen Frühjahrsvortrag eingeladen; Thomas Rupf ist also etwas ganz besonderes.Der bekannte und gefragte Diplompädagoge hatte 2016 mit seinem Vortrag über „Wutzwerge“ das Publikum im ausverkauften Uhle-Hof total begeistert, 2017 waren es die „Monster unter meinem Bett“(ein Vortrag über Ängste von Kindern), die die Zuhörer in ihren Bann zogen. Und so ist es nur folgerichtig, dass Thomas Rupf auch in diesem Jahr wieder nach Schwarmstedt kommt; der Vorstand des Präventionsrats hatte ihn gleich nach dem letzten Auftritt zu einem weiteren Termin gebucht. Der hochkarätigen Referent arbeitet im gesamten Bundesgebiet vor bisher insgesamt über 100.000 Zuhörern; alle hatten das gleiche Ziel: Den Zuhörern die Angst vor der Erziehung zu nehmen und ihnen Wege aufzuzeigen, den alltäglichen Herausforderungen gelassener zu begegnen. Der Vater von fünf Kindern versteht es dabei, seine Vorträge so zu gestalten, dass die Zuhörer nicht nur Informationen mit nach Hause nehmen, sondern ganz nebenbei auch gut unterhalten werden. In diesem Jahr sollen insbesondere die Eltern und Erziehungsberechtigten angesprochen werden, die die unterschiedlichen Sichtweisen, mit denen Kinder und Erwachsene an Dinge herangehen, schon zur Verzweiflung gebracht haben. Rupf will helfen, dass Erwachsene die Kinder besser verstehen und so gestärkt clever reagieren und geschickte Bewältigungsstrategien entwickeln können.Eltern, Kita-Mitarbeiter, Lehrer und andere Interessierte sind herzlich eingeladen, sich am Mittwoch, 14. März, von 19 bis 21 Uhr im Uhle-Hof einen Einblick in die Welt der Kinder zu verschaffen. Der Präventionsrat freut sich auf viele interessierte Zuhörer; es wird ein Eintrittsgeld von drei Euro erhoben; Fortbildungsbescheinigungen können ausgestellt werden.