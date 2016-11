Jan-Uwe Rogge zu Gast beim Präventionsrat

Schwarmstedt. Auch in diesem Herbst ist es dem Präventionsrat der Samtgemeinde Schwarmstedt gelungen, einen hochkarätigen Referenten in die Mensa der Wilhelm-Röpke-Schule zu holen. Jan-Uwe Rogge gehört zu den erfolgreichsten deutschen Autoren im Themenbereich Kinder und Erziehung. Seine Homepage http://www.jan-uwe-rogge.de/ zeigt, dass er vielbeschäftigt Fachvorträge im In- und Ausland hält und auch aus dem Fernsehen kennt man ihn von regelmäßigen Auftritten im NDR-Nachtcafé oder bei Tietjen und Hirschhausen.Seit Jahrzehnten beschäftigt sich der Doktor der Verhaltens- und Sozialwissenschaften, der in Tübingen Germanistik, Politische Wissenschaften und Kulturwissenschaften studiert hat, mit Fragen der Erziehung. Nach der Promotion zum Thema Kindermedien war Rogge wissenschaftlicher Angestellter am Ludwig-Uhland-Institut für empirische Kulturwissenschaften an der Universität Tübingen und Leiter zahlreicher Forschungsprojekte zu Familie, Kindheit und Medien. Schon aus dieser Zeit stammen Fachveröffentlichungen in Fachzeitschriften und Büchern, aber auch eigenständige Publikationen.Nach einer Fortbildung zum Familien- und Kommunikationsberater ist Rogge selbstständig tätig, führt im In- und Ausland Seminare für Eltern und Fortbildungen für pädagogisches Fachpersonal durch und hat seit 1984 mehr als 33 Bücher zu Erziehungsfragen veröffentlicht. Einige davon sind zu Bestsellern geworden, die in mehr als 16 Sprachen übersetzt wurden. DVDs und CDs kommen hinzu.In Schwarmstedt war Rogge bereits im Oktober 2015 zu dem Thema „Pubertät – Loslassen und Halt geben“ zu Gast und begeisterte seine Zuhörer.So verabredete man sofort, den Familien- und Kommunikationsberater auch 2016 wieder zu buchen, und erhielt für die Veranstaltung vom Kreispräventionsrat einen finanziellen Zuschuss.Das Thema in diesem Jahr lautet: „Wie Sie reden, damit Ihr Kind zuhört und wie Sie zuhören, damit ihr Kind redet“. Eltern, Pädagogen und andere Interessierte werden sicher wieder handfeste Hilfestellungen für dieses rundum verbreitete Problem finden. So wie man den Referenten kennt, wird er die schwierige Thematik wieder mit Witz und Humor darstellen, denn er ist davon überzeugt, dass mit ein bisschen Spaß und Lachen auch die Erziehung leichter wird. Genau mit diesem Rezept wurde Rogge der Mann, dem die Eltern vertrauen.Es lohnt sich also am Donnerstag, 10. November, um 19 Uhr in die Mensa der KGS Schwarmstedt zu gehen. Der Eintrittspreis beträgt drei Euro.