Winter-Konzert im Strandcafe

Heidekreis. Nach der tollen Resonanz beim Open Air 2016 und 2017 im Garten des Strandcafes und am Allerdeich in Hodenhagen, Brinkweg 9, wird es eine Winterveranstaltung im Cafe geben.

Auch das Winterkonzert hat eine kleine Tradition, denn es wird schon das dritte dieser Art sein. Bisher in der Adventzeit und diesmal aus Termingründen im Januar. Am Sonnabend, 27. Januar, von 19 bis 22 Uhr werden vier Gruppen ein vielfältiges musikalisches Programm anbieten. Die Übergänge werden fließend sein und so die Musiker in einen Dialog treten lassen. Das Konzert wird von Poellmann & Oehlerking (Gitarren und Gesang) eröffnet. Das Duo hat in den letzten zwei Jahren in der Region auf sich aufmerksam gemacht und steht für ein sehr eigenes Repertoire. Es setzt nicht so sehr auf die lauten Töne. Peter Pöllmann und Michael Oehlerking spielen und interpretieren akustische Balladen in deutscher und englischer Sprache sowie Songs aus dem weitem Bereich des Folkrock. Das Duo BeoBeat aus Walsrode ist wieder dabei. Seit einigen Jahren treten Alinta und Johnny Groffmann mit einem vielfältigen Repertoire aus Songs, Balladen und Hits verschiedenster Stilrichtungen in der Region auf. Neben einigen Beatles-Melodien hören und sehen die Zuschauer französische Chansons, englische Tradtionals, irische und serbische Pop-Balladen natürlich viele englische und einige deutsche Lieder und Songs. Diese Vielfalt ist nur möglich mit überzeugendem zweistimmigen Gesang und dem genauso breit gefächerten Instrumentarium.

Auch das DUO MACCHIATO freut sich darauf, in diesem Jahr wieder dabei zu sein. Andrea Longolius, Berlin (Piano und Gesang) und Domenico Rigliaco, Neapel (Saxophon) interpretieren Songs aus den Bereichen Pop, Jazz, Latin und Soul auf ihre ganz eigene Art. Der Gesang mal soulig, mal rockig, das Saxophon mit temperamentvollen Soli oder zarten Zwischentönen, harmonisch und rhythmisch getragen vom Piano – das ist das DUO MACCHIATO.

Unter dem Namen „Blues Session Project“, ein musikalisches Projekt von Ralf Giese mit Sohn Carl, finden sich wechselnd neue Besetzungen zusammen. Das Konzept dabei ist gemeinsames Musikmachen mit befreundeten Musikern in einer dynamischen Band. Aus einem Pool von mittlerweile zwölf Musikern findet sich eine Auswahl zu jedem Konzert. Für den Abend im Strandcafé liegt der Fokus auf groovig jazzigen Songs mit virtuosen Instrumentalisten und Cornelius Fischer mit seinem unvergleichlichen Gesangsstil. Auf dem Programm stehen Songs von Stevie Wonder, Prince und weiteren Weltstars. Alle anderen Eindrücke können sie dann Live auf sich wirken lassen. Es wird kein Eintritt erhoben.