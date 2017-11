Winterfest der Kunstschule PINX

Schwarmstedt. Am Mittwoch, 29. November, lädt die Kunstschule PINX zu ihrem diesjährigen Winterfest in die „Schule an der Alten Leine“ am Schloomberg in Schwarmstedt ein. Wie immer gibt es Kaffee und Kuchen und viele kreative Mitmachstationen, an denen sich Kinder und Erwachsene auf die kommende Winter- und Weihnachtszeit einstimmen können. Im Rahmen der Veranstaltung werden auch die ersten Ergebnisse des „Pattern-Language“-Projektes präsentiert werden, das die Dozentin Hildegard Strutz derzeit mit Kindern aus dem offenen Atelier der Kunstschule PINX durchführt.

Im Rahmen des Winterfestes bekommen die Dozentinnen feierlich ihr Zertifikat zur Malbegleitung verliehen. Über einen Zeitraum von zum Teil mehr als einem Jahr haben sich zuvor Dozentinnen der Kunstschule PINX intern zur „Malbegleiterin“ qualifizieren lassen. Die Veranstaltung ist Bestandteil des „Pattern-Language“-Projektes, welches mit Projektmitteln aus „Mitten drin – Jung und Aktiv in Niedersachsen“ gefördert wird. In diesem Projekt werden Kinder und Jugendliche eingeladen, eine Vision zu entwickeln von einem lebenswerten Leben in Schwarmstedt. Damit leistet die Kunstschule mit Mitteln der Kunst einen Beitrag zu mehr Empowerment und zu mehr sozialer und kultureller Teilhabe von Kindern und Jugendlichen.

Das Projekt ist Teil, des Modell- und Versuchsprojektes „Generation PINX“ im Rahmen des Programms Generation Kunst. Weitere Infos auch auf www.generationkunst.de.