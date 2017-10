WIR-Weihnachtsaktionen

Schwarmstedt. Da die Flyer in Druck gehen müssen, sollten alle WIR-Mitglieder ihre Weihnachtsaktionen schnellstens dem Vorstand mitteilen. Wenn also noch jemand eine Aktion plant und diese auch in den Flyer aufgenommen haben möchte, dann muss die Aktion bis zum 31. Oktober mitgeteilt sein.