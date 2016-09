Wohnen im Alter

Schwarmstedt. „Wie werde beziehungsweise wie soll ich im Alter wohnen? Allein in meinem Haus, meiner Wohnung, einer Wohngemeinschaft oder in einer Alten-Residenz?“ Jeder ältere Mensch sieht sich früher oder später mit dieser Frage konfrontiert. Darüber gibt es einen Vortrag am Donnerstag, 6. Oktober, im Seniorenbüro Schwarmstedt bei Tee, Kaffee und Keksen in einem mit Fotos illustrierten Gespräch ab 16 Uhr.