Wohnmobil aufgebrochen

Essel. Ein Wohnmobil aus dem Landkreis Stade wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 0 und 1 Uhr, auf dem Parkplatz der Raststätte Allertal Ost an der Autobahn 7 bei Essel zum Ziel bisher unbekannter Diebe. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in die Fahrerkabine des Wohnmobils und entwendeten eine Hose, ein Portemonnaie, den Fahrzeugschein und einen Schlüssel des Wohnmobils. Die Schadenssumme beläuft sich auf rund 250 Euro.