Wohnungseinbruch

Lindwedel. Am Montag zwischen 7 und 13.25 Uhr begaben sich

am Blütenweg unbekannte Täter an die rückwärtige Terrassentür, die in

den Hauswirtschaftsraum des Einfamilienhauses führt. Die Tür wurde

aufgehebelt und das Haus nach dem Stehlgut durchsucht. Die Gardinen

im Haus wurden durch die Täter zur Tatsicherung zugezogen. Über das

Diebesgut ist noch nichts bekannt.