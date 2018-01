Work & Life: Ausbildung, Wirtschaft und Beruf im Heidekreis erlebbar machen

Aussteller können sich bis zum 4. Februar anmelden

Heidekreis. Vom 13. bis zum 15. September findet die dritte Work & Life Heidekreis in der Heidmark-Halle in Bad Fallingbostel statt. Mit einer Anmeldung bis zum 4. Februar haben Unternehmen die Möglichkeit, sich bei bis zu 4.000 Schülern, Auszubildenden und Fachkräften zu präsentieren.Die Veranstaltung Work & Life soll neben der gebotenen Berufsinformation für Schüler sowie Berufseinsteiger für den Heidekreis als vielfältige, attraktive Region zum Leben und Arbeiten werben. „Das direkte Gespräch mit angehenden Fachkräften ist wichtig, um zu zeigen, dass man im Heidekreis gut leben und arbeiten kann“, erklärt Landrat Manfred Ostermann. Die Unternehmen im Heidekreis bieten vielfältigste berufliche Perspektiven. „Und das ist vielen gar nicht bewusst“, ergänzt Andrea Galonska, Mitarbeiterin der Wirtschaftsförderung des Heidekreises mit einem Blick auf das Feedback der Besucher aus den Vorjahren. Zwischen Information und Unterhaltung leistet die Messe hier einen wesentlichen Beitrag zur Aufklärung. Besonders gut in Erinnerung geblieben sind bei den Schülern Unternehmen, die Informationen durch kleinere und größere Aktionen auf der Messe übermittelt haben. Im Rahmen der schulischen Berufsorientierung werden die Schüler der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Heidekreis auf den Messebesuch vorbereitet. Der Messedonnerstag von 8.30 bis 14.30 Uhr und der Messefreitag von 8.30 bis 14 Uhr sind für die Schulbesuche vorgesehen. Der Messesamstag von 10 bis 14 Uhr dient für intensivere Gespräche und ist frei für alle Interessierten. „Wir wissen, dass drei Tage Messe gerade für kleine Unternehmen eine Herausforderung sind“, betont Galonska. Eine Lösung bieten Standzusammenschlüsse. Bereits 2016 wurde das Konzept erstmalig von Handwerksinnungen und Kommunen umgesetzt. Dass es im Zuge des Fachkräftemangels sinnvoll sein kann sich gemeinsam zu positionieren, erkannten auch andere Unternehmen aus dem Heidekreis. 2017 schlossen sich weitere Wirtschaftsakteure zu Gemeinschaftsständen zusammen.Informationen rund um die Messe und das Anmeldeformular sind unter www.heidekreis.de/workandlife zu finden. Für Auskünfte stehen das Organisationsteam der Fachgruppe Kreisentwicklung und Wirtschaft des Heidekreises unter der E-Mail a.galonska@heidekreis.de oder telefonisch unter (0 51 91) 97 06 16 gern zur Verfügung.