Workshop in Soltau

Auftreten mit Persönlichkeit

Heidekreis. Kleinigkeiten wie Lächeln, Grüßen, Türen aufhalten oder ein Blümchen als Gastgeschenk gestalten den beruflichen und privaten Alltag freundlicher. Die zunehmende Beschleunigung der Gesellschaft sorgt leider dafür, dass es schwieriger geworden ist, Zeit für diese Arten von Aufmerksamkeit zu finden. Alle sind mobil, ständig erreichbar, digital vernetzt und kämpfen mit der Informationsflut. Man kann sich nicht gleichzeitig auf das Smartphone konzentrieren und bei der Frage der Kollegin sein. Die Folge ist Stress und ein unaufmerksames, unhöfliches Verhalten. Beim Workshop der Koordinierungsstelle bekommen die Teilnehmer Spielregeln und Tipps an die Hand, wie sie sich auf den Moment konzentrieren und ihn so nutzen, dass sie ihren Berufsalltag stilsicher meistern – von der richtigen Begrüßung, Kleidung, Business-Lunch bis hin zum sympathischen Verhalten in den sozialen Netzwerken.Termin ist am Donnerstag, 10. November, um 18.30 Uhr in Soltau, Landkreisgebäude, Harburger Straße 2, 3. OG, Raum 305. Die Gebüh beträgt 15 Euro. Die Anmeldung sollte bis zum 3. November bei der Koordinierungsstelle Frau & WirtschaftHeidekreis, Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder koostelle@heidekreis.de erfolgen