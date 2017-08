Workshop in Soltau

„Selbstmanagement – gewinnbringende Zielplanung leicht gemacht!“

Heidekreis. „Selbstmanagement – gewinnbringende Zielplanung leicht gemacht!“ heißt der Worshop der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis in Kooperation mit dem U-Netz Heidekreis am Dienstag, 5. September, von 9 bis 13 Uhr.Frauen kommen an ihr Ziel, aber ist es ihr Ziel? Wer sich unter anderem mit dem Gedanken quält, wie viele Dinge habe ich nicht getan? Wofür sind Ziele nützlich und wie kann man diese definieren? Diejenige kann auf unterhaltsame Art Wissen und Motivation mit anschaulichen Beispielen aus der Praxis für sich nutzen. Ort des Workshopf ist das Landkreisgebäude in Soltau, 3. OG, Raum 113. Anmeldungen werden bis zum 29. August unter Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder koostelle@heidekreis.de entgegengenommen.