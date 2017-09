Workshop in Soltau

Heidekreis. Wer das auch kennt, dass so viel „to-do“ am Ende des Tages übrig ist, der kann am Workshop der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heiderkeis teilnehmen am Mittwoch, 20. September, von 9 bis 13 Uhr. Frauen kennen dieses Debakel. Können sie entrinnen beziehungsweise welche Methoden gibt es, die wichtigen von den unwichtigen Aufgaben zu unterscheiden, wenn einem mal wieder alles zu viel wird? Auf unterhaltsame Art und Weise werden den Teilnehmern die Tücken des Zeitmanagements aufgezeigt und auch die Möglichkeiten diese zu erkennen und zu vermeiden. Ort der Veranstaltung ist Soltau, Landkreisgebäude, 3. OG, Raum 305. Anmeldungen unter Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder koostelle@heidekreis.de. Anmeldeschluss ist der 13. September.