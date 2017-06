Yamaha gestohlen

Schwarmstedt. Unbekannte entwendete in der Zeit zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 20.30 Uhr, ein abgemeldetes Motorrad der Marke Yamaha. Das Fahrzeug stand unter dem überdachten Eingangsbereich eines Hauses am Amtsweg in Schwarmstedt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.