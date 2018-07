Zauberhafte Zaubereien mit Jan Jokim

Schwarmstedt. Zum Ferienprogramm in Schwarmstedt gehört seit je her immer der Auftritt eines Zauberers. In diesem Jahr wurde Jan Jokim aus Goslar vom Samtgemeinde-Jugendring eingeladen. Am Montag, 9. Juli, wird um 16 Uhr im Uhle-Hof-Saal Schwarmstedt gezaubert: „Hokuspokus Kokosnuss – dreimal grüner Drache“ das ist Jans persönlicher Zauberspruch. Seit vielen Jahren ist der Magier in Deutschland mit zauberhalten Zaubereien unterwegs, um Kinder, aber auch Erwachsene in seinen Bann zu ziehen. Auch Mitzaubern und Mitmachen wird möglich sein. Die Besucher können sich überraschen lassen. Zur Zaubershow sind alle Kinder ab sechs Jahren eingeladen. Der Eintritt beträgt zwei Euro.