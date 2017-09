Zeugen gesucht

Verkehrsunfallflucht in Schwarmstedt

Schwarmstedt. Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am vergangenen Freitag, 22. September, zwischen 12.45 und 13.15 Uhr, auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Straße Am Schützenplatz in Schwarmstedt. Ein 59-jähriger Schwarmstedter stellte seinen grauen Opel Zafira auf dem Parkplatz der Arztpraxis ab, um ein Rezept abzuholen. Als er zuseinem Fahrzeug zurückkehrte, war die Beifahrerseite seines Fahrzeugs beschädigt. Die Polizei konnte an der Beschädigung den weißen Lack eines anderen Fahrzeugs feststellen und sucht nun nach dem flüchtigen Unfallverursacher. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mitder Polizei in Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 51 14 90 in Verbindung zu setzen.