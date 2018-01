Zukunft des Jugendraums Buchholz

Buchholz. Über die weitere Nutzung des Jugendraums im Dorfgemeinschaftshaus Buchholz soll am Donnerstag, 11. Januar, beraten werden. Die Gemeinde lädt hierzu zu einer öffentlichen Versammlung um 19 Uhr in das Feuerwehrhaus Buchholz ein. Die Einladung richtet sich insbesondere an alle derzeitigen und möglichen künftigen Nutzer der Räumlichkeiten – insbesondere der Jugendlichen aus Buchholz und Marklendorf, aber auch die Feuerwehr, die Interesse an den Räumen bekundet hat.