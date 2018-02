Zukunftstag am 26. April in der Kreisverwaltung

Heidekreis. Welche Aufgabe hat eigentlich eine Kreisverwaltung? Am Donnerstag, 26. April, können interessierte Schüler der fünften bis zehnten Klassen genau dies und noch viel mehr herausfinden. Im Rahmen des Zukunftstages öffnet der Heidekreis in Bad Fallingbostel und Soltau für Mädchen und Jungen seine Türen und bietet die Gelegenheit, verschiedene Aufgabenbereiche und Berufsfelder kennenzulernen. Der Zukunftstag beginnt um 8 Uhr und endet gegen 14 Uhr.

Für nähere Informationen und Anmeldungen steht Maditha Butschbach von der Fachgruppe Verwaltungsentwicklung unter Telefon (0 51 62) 8 85 04 52 oder per E-Mail zukunftstag@heidekreis.de zur Verfügung. Ein Anmeldeformular steht zum Herunterladen auf der Homepage des Heidekreises unter www.heidekreis.de bereit. Anmeldeschluss ist der 28. März.