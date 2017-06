Zur Demo gegen G20-Gipfel

Heidekreis. Zur Mitfahrt mit dem erixx zur Demonstration nach Hamburg gegen den G20-Gipfel laden DGB, ver.di und das Bündnis gegen Freihandelsabkommen ein. „Hamburg wird zum Schutz der großen Staatenlenker polizeilich aufgerüstet, aber wir lassen uns keine Auseinandersetzungen aufdrängen“, erklärt Gewerkschaftssprecher Charly Braun. Das Bündnis bietet für Sonnabend, 8. Juli, gemeinsame Fahrt mit dem Niedersachsenticket im erixx an. Wer sich den Heidekreis-Demonstrierenden anschließen will, melde sich bei Fritz Patzelt unter Telefon (01 57) 37 84 79 40. Die Abfahrtszeiten am Sonnabend, 8. Juli, sind: Schwarmstedt 8.21 Uhr, Walsrode 8.37 Uhr, Soltau 9.01 Uhr, Schneverdingen 9.17 Uhr. „Bei der G20-Konferenz werden wieder die VertreterInnen der wirtschaftlich starken Staaten bestimmen. Wir wollen mit der Demo an Klimawandel, Kriege, Fluchtursachen und ungerechte Verteilung der Reichtümer auf der Erde erinnern“, erklärt Fritz Patzelt.