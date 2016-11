Zurück in den Beruf

Heidekreis. Wer nach der Familienphase wieder zurück in die Berufstätigkeit möchte, sollte sich Zeit nehmen, sich auf dieses Ziel bewusst vorzubereiten. Aktuelle Informationen sind dabei ein wichtiger Baustein. Sie helfen bei der beruflichen Neuorientierung, zeigen gehbare Wege oder Sackgassen auf. In einer Veranstaltung wird über Dienstleistungen der Agentur für Arbeit und der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis informiert. Sabine Mix, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt von der Agentur für Arbeit in Celle und Verena Jagla von der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis referieren und beantworten gern Fragen.

Termin ist Donnerstag, 24. November, von 9.30 bis 11.30 Uhr in Bad Fallingbostel, Rathaus, Vogteistraße 1. Anmeldungen nimmt die Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis unter Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder koostelle@heidekreis.de entgegen. Anmeldeschluss ist der 18. November. Nähere Informationen zur Koordinierungsstelle Frau &Wirtschaft Heidekreis sind telefonisch erhältlich oder finden sich im Internet www.koostelle-heidekreis.de.