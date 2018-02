Zurück in den Beruf

Veranstaltung in Soltau

Heidekreis. Nach der Familienphase wieder zurück in die Berufstätigkeit zu kehren, sollte bewusst vorbereitet werden. Aktuelle Informationen sind dabei ein wichtiger Baustein. In dieser Veranstaltung werden die Teilnehmer informiert über Dienstleistungen der Agentur für Arbeit und der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis. Sabine Mix, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt von der Agentur für Arbeit in Celle und Verena Baden von der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis referieren und beantworten gern Fragen.Termin ist Montag, 5. März, 9.30 bis 11 Uhr im Landkreisgebäude Soltau, Harburger Straße 2, 3. OG, Raum 305. Anmeldung: Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis, Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder koostelle@heidekreis.de.