Zusätzliche Annahme von Grüngut

Heidekreis. Die Abfallwirtschaft Heidekreis bietet am Sonnabend, 25. November, einen zusätzlichen Annahmetag für Grüngut an. Nicht dabei sind diesmal die mobilen Annahmeplätze in Schneverdingen, Neuenkirchen und Munster. Danach nehmen nur noch die Kompostanlagen Alvern, Bomlitz und der Wertstoffhof Walsrode Strauchschnitt, Laub und Äste an. Regulär geöffnet haben alle Annahmestellen erst wieder ab März 2018.