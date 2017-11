Zweckverbandsversammlung

Aller-Leine-Tal. Die nächste Sitzung der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Aller-Leine-Tal findet am Montag, 18. Dezember, um 15 Uhr im Rathaus in Schwarmstedt, Am Markt 1 statt. Auf der Tagesordnung stehen neben der Wahl des stellvertretenden Verbandsgeschäftsführers die Übernahme der Projektträgerschaft für das geplante LEADER-Projekt: Hermann-Löns- Weg sowie ein neues Logo für den Zweckverband Aller-Leine-Tal.