Zwei besondere Konzerte

Johnny Parry kommt ins Düshorner Gemeindehaus

Heidekreis. Zu zwei ganz besonderen Konzerten lädt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Düshorn-Ostenholz am Sonnabend, 11. Februar, um 15 und 19 Uhr im Alten Gemeindehaus Düshorn ein.Der Brite Johnny Parry hat schon seit zehn Jahren als Arrangeur, Produzent, Sänger und Instrumentalist gearbeitet. Seine Leidenschaft gilt dem Songwriting und dem Komponieren. Seine sehr originellen Kompositionen werden von einem ständig wachsenden Ensemble aufgeführt. Zuerst war er als Solo-Künstler unterwegs, danach als The Johnny Parry Trio und letztendlich als Johnny Parry Chamber Orchestra, ein einzigartiges Ensemble bestehend aus über 30 Musikern. Ausgestat- tet mit zahlreichen Streichinstrumenten, Holzblasinstrumenten sowie Opernsängern wurden fünf Studio Alben aufgenommen. Ihr neustes Album „Fields & Birds & Things“ ist voll von Überraschungen und behandelt die großen Attitüden der Liebe und des Todes.Im Düshorner Gemeindehaus gibt Johnny Parry am 11. Februar in intimer Club- atmosphäre ein Nachmittagskonzert um 15 Uhr bei Kaffee und Kuchen und ein Abendkonzert um 19 Uhr, bei dem kalte Getränke ausgeschenkt werden. Da jeweils nur etwa 50 Plätze zur Verfügung stehen, wird um Anmeldung im Kirchenbüro unter Telefon (0 51 61) 74 02 40 gebeten, um sicher einen Platz zu erhalten, ansonsten kann man auch spontan „auf gut Glück“ hinzukommen. Der Eintritt ist frei, um Spenden für den Künstler wird gebeten.