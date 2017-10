Zwei-Tage-Workshop

Das eigene Unternehmen bekannter machen

Heidekreis. Hier dreht sich alles um gute PR. Der Workshop der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis richtet sich an Kreative und Existenzgründerinnen, die eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit betreiben möchten. Mit dem Versand einer Pressemitteilung an die üblichen Printmedien ist es heute längst nicht mehr getan. Es bedarf der richtigen Worte, Stories, Bilder und Angebote. Gabriela Meyer zeigt den Teilnehmern, mit welchen Mitteln sie positiv auf sich und ihr Angebot aufmerksam machen. Gelernt wird, wie man über die klassischen und sozialen Medien das eigene Unternehmen bekannter machen kann, Beziehungen zu Journalisten und Bloggern aufbaut und pflegt. Die Teilnehmer lernen die wichtigsten Regeln moderner PR-Arbeit kennen und erhalten wertvolles Hintergrundwissen, wie sie die Öffentlichkeit als Freiberufler erreichen können. Außerdem machen sie sich mit den Instrumenten moderner PR-Arbeit vertraut und erfahren, wie sie diese gezielt und einfach einsetzen können. Gerne können Flyer, Broschüren oder sonstige eigene Werbemittel für ein Feedback mitgebracht werden.Termin ist Donnerstag, 9. November, 9.30 bis 16.30 Uhr und Freitag, 10. November, 9.30 bis 13 Uhr. Der Workshop findet in Soltau, Landkreisgebäude, Harburger Straße 2, 3. OG, Raum 305 statt. Anmeldung bis zum 2. November bei der Koordinierungsstelle Frau &Wirtschaft Heidekreis, Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder koostelle@heidekreis.de.