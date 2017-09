Zwiebelfest

Lindwedel. Am Sonntag, 24. September, öffnet der Schützenverein Lindwedel ab 12 Uhr seine Türen. Unter dem Motto „Rund um die Zwiebel“ werden in und um das Schützenhaus herum an verschiedenen Ständen spezielle kulinarischen Köstlichkeiten, wie Zwiebelkuchen, Federweißer, Zwiebelsuppe und Zwiebelschmalz angeboten. Außerdem wird es Frisches vom Grill und Pommes, sowie Kaffee und Kuchen geben. Die kleinen Gäste können sich auf eine Hüpfburg, Kinderschminken und frisch gemachtes Popcorn freuen. Die Mitglieder des Vereins freuen sich über jeden Besucher und hoffen auf ein schönes Herbstfest „Rund um die Zwiebel“.