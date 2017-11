29. Krelinger Bauerntag am 25. November

Heidekreis. „Bauern zwischen Freiheit und Zwängen“ lautet das Thema des 29. Krelinger Bauerntages am Sonnabend, 25. November, in der Krelinger Glaubenshalle. Das GRZ Krelingen und der Bauerntags-Vorbereitungskreis laden dazu alle am Thema Interessierten ein. Mitwirkende sind unter anderen Jochen Oestmann (Rethem), Vorsitzender des Landvolk-Kreisverbandes Lüneburger Heide, und die niedersächsische Landtagsabgeordnete Gudrun Pieper (Schwarmstedt). Der Krelinger Bauerntag beginnt um 10 Uhr in der Glaubenshalle des GRZ Krelingen mit einem geistlichen Impuls von Superintendent Martin Runnebaum (Stadthagen) zum reformatorischen Thema „Von der Freiheit eines Christenmenschen“. Daran schließt sich ein Podiumsgespräch an. Um 13.30 Uhr finden Seminare zu den Themen „Generationengerechte Unternehmensnachfolge“ (Klaus-Hinrich Breuer, Stade), „Menschenwürdige Pflege im ländlichen Raum“ (Gudrun Pieper, Schwarmstedt), „Gestaltungsmöglichkeiten der Hofnachfolge in der Praxis“ (Cord Averbeck, Visselhövede) und „Was können Unternehmer von Luther lernen?“ (Albert Rathjen, Bremervörde) statt.„Hat das Unternehmensmodell Familienbetrieb ausgedient?“ Auf diese Frage will Jochen Oestmann in seinem Vortrag um 15.30 Uhr Antworten geben. Der Bauerntag endet gegen 16.30 Uhr mit einem Reisesegen von GRZ-Leiter Pastor Martin Westerheide. Für Verpflegung ist gesorgt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen zum Krelinger Bauerntag am 25. November gibt es unter www.grz-krelingen.de oder Telefon (0 51 67) 97 01 32.