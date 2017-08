350 Bänder gebunden

Bewohnerinnen des Dorotheenhofes unterstützen Projektgruppe

Schwarmstedt. Tatkräftige Unterstützung erhielt die Projektgruppe 850 Jahre Schwarmstedt durch einige Bewohnerinnen des Dorotheenhofes. Für den großen Festumzug durch Schwarmstedt am 20. August im Rahmen der 850-Jahr-Feier werden die dafür vorgesehenen Straßen mit 60 Stieleichen aus Hope unter der Leitung der Dorfgemeinschaften Grindau und Bothmer geschmückt. Die Feuerwehren aus Essel, Hope und Buchholz sorgen dann dafür, dass die Bäumchen nicht verdursten. Für die Dekoration wurden nun von Bewohnerinnen 350 Bänder in rot/weiß gebunden, was ihnen sichtlich Spaß gemacht hat. Als Dankeschön dafür erhielten die Bewohnerinnen eine Torte, die Annegret Grenzdörfer gebacken hatte und die einige aus der Projektgruppe ihnen überreichte.