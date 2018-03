540.000 Euro Förderung für KiTa

Gute Nachrichten für die Samtgemeinde Schwarmstedt

Schwarmstedt. Gute Nachrichten für die Gemeinde Schwarmstedt. Für den Neubau der Kindertagesstätte und die damit erfolgte Schaffung von 45 Krippenplätzen erhält die Gemeinde 540.000 Euro Förderung vom Land Niedersachsen, freuen sich Bürgermeisterin Claudia Schiesgeries und Gemeindedirektor Björn Gehrs. Durch gute Vorarbeit des Rathauses liegt bereits jetzt der Zuwendungsbescheid vor. Mit dem Bau der neuenKindertagesstätte in der Straße "Am Bornberg" kann damit in Kürze begonnen werden. Durch den Ausbau und die neuen Plätze soll der steigende Bedarf in der Gemeinde gedeckt werden, denn Schwarmstedt wächst und ist für Familien attraktiv.