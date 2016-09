70 Personen aus Schwarmstedt, Wedemark und Hodenhagen demonstrieren in Hamburg

Die große Teilnehmendenzahl, viel Musik, Kreativität und gute Reden machten den Protest zu einem Erlebnis. Für den 15-jährigen Schwarmstedter KGS-Schüler Arne Willeke ist es wichtig sich für die gemeinsamen Interessen zu engagieren. „Das macht Spaß und bringt was“, sagt er und erklärt, „das geht gar nicht, dass undemokratische Schiedsgerichte durch CETA und TTIP über unsere Lebensbedingungen entscheiden sollen.“ In der KGS hat er dazu Vorträge gehalten und weiß, „dass die drohenden Privatisierungen alles teurer machen. Mit CETA und TTIP werden selbst Kitas und Schulen dem Profitstreben von Investoren unterworfen und das bedeutet weniger Chancen für viele Kinder.“Umweltaktivistin Petra Elliott aus Elze kritisiert, dass das geplante CETA-Abkommen zwischen Kanada und EU genau wie TTIP Ernährungs- und Sozialstandards senken wird. „Obendrein wird mit CETA auch TTIP durch die Hintertür kommen, denn zahlreiche US-Konzerne haben Tochterfirmen in Kanada“, befürchtet sie. Das sieht auch Straßenwärter Klaus Schmidtke so, der mit weiteren Kollegen demonstriert. „Mit CETA und TTIP werden Tarifverträge und Arbeitnehmenrechte ausgehebelt. Es droht gar die Privatisierung öffentlicher Daseinsvorsorge. Das wollen wir verhindern“", macht er klar.Vorm Hamburger Rathaus forderten Vertreter von Umweltgruppen, Sozialverband, DGB, Bauern, Jugendverbänden und MigrantInnen die CETA- und TTIP-Verhandlungen abzubrechen. Stattdessen sollen sich die Regierenden für eine gerechte Weltwirtschaftsordnung engagieren. „Wir bleiben dran“, erklärt Gewerkschafter Charly Braun.