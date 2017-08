850 Jahre Schwarmstedt: Am 20. August großer Festumzug

Zahlreiche Fußgruppen, kleine und große Festwagen und Musiker dabei

Schwarmstedt. Nun ist es endlich soweit: Am Sonntag, 20. August, um 13.30 Uhr startet in Schwarmstedt auf dem Parkplatz Am Mönkeberg der große Festumzug zum 850. Schwarmstedter Geburtstag. Rund 50 Vereine, Verbände und Organisationen haben sich angemeldet und werden sich mit geschmückten Festwagen und Anhängern oder als kreativ gestaltete Fußgruppen auf den Weg machen. Der Umzug führt über die Celler Straße, die Kirchstraße und den Kötnerweg, zur Marktstraße und An der Kaisereiche, Moorstraße, Unter den Eichen, zur Hauptstraße, vorbei am Rathaus zum Festplatz. An den Straßenrändern ist auf jeden Fall viel Platz für viele Zuschauer, Schaulustige und Fans. Nach Erreichen des Zieles – gegen 16 Uhr – geben die beteiligten Musikzüge auf dem Festgelände Am Beu Platzkonzerte. Auch laden die Aktions- und Handwerkerstände sowie das kulinarische Angebot zum Bummeln und Verweilen ein. Für Kinder gibt es ein reichhaltiges Spiel- und Mitmachangebot.Nach der offiziellen Eröffnung am Freitag geht es am Samstag bereits um 13 Uhr mit dem bunten Markttreiben, Konzerten und Aufführungen weiter; ab 19.30 Uhr Tanzabend auf dem Zelt sowie einem Höhefeuerwerk um 22.30 Uhr.