Abenteuer ums Erwachsenwerden

Theatergruppe LaFiBo bringt „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ auf die Bühne

Heidekreis. Wenn die Bomlitzer Theatergruppe LaFiBo ein Kinderstück auf die Bühne bringt, wissen die Zuschauer: „Es geschieht immer mit viel, viel Liebe zum Detail.“ Davon können sich die Besucher auch in diesem Jahr überzeugen, wenn „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ von Michael Ende auf die Bühne der Oberschule zur Aufführung kommt! Bereits vor den Proben wurde die wichtigste „Person“, die „Emma“ aus dem Celler Schlosstheater besorgt. Und schon ist man mitten in der Geschichte. Emma ist die Lokomotive, mit der Lukas auf der Insel Lummerland seine Runden dreht. Die kleine Insel wird von König Alfons dem Viertel-vor-Zwölften regiert. Bei seinen Untertanen handelt es sich noch um Herrn Ärmel und Frau Waas. Eines Tages bringt der Briefträger ein Paket, dessen Anschrift kaum zu entziffern ist. Es enthält einen schwarzen Jungen. Weil es auf der Insel zu eng wird, wenn aus Jim Knopf – so heißt das Kind – ein ganzer Untertan geworden ist, verlässt Lukas sie mit Emma und dem Jungen. Es ist der Beginn einer abenteuerlichen Reise. Dabei lernen sie den Kaiser von China kennen, dessen Tochter Li Si nach Kummerland verschleppt worden ist, den Scheinriesen Herrn Tur Tur, den Halbdrachen Nepomuk und Frau Mahlzahn, einen gefürchteten Drachen in der Drachenstadt…Werden Jim Knopf und Lukas die Prinzessin Li Si befreien? Werden sie je nach Lummerland zurückkehren? Wie können Lokomotiven schwimmen? Das können die kleinen und großen Zuschauer am Sonnabend, 19., und Sonntag, 20. November, jeweils um 14 und 17 Uhr, in der Oberschule Bomlitz herausfinden. Karten für das Abenteuer um Freundschaft, Erwachsenwerden, Zusammenhalt, Mut und Lebensfreude kann man sich unter der Hotline (01 52) 55 78 37 01 oder unter www.lafibo.de sichern. Karten im Vorverkauf gibt es auch im Schreibwarengeschäft Bartels, August-Wolff-Straße 2 in Bomlitz.