Aktionstag rund um E-Mobilität

Aller-Leine-Tal. Unter dem Motto "Einsteigen, antesten und losfahren" startet das Aller-Leine-Tal (A.L.T.) nach den Sommerferien mit neuer Energie und einer Informationsveranstaltung zum Thema E-Mobilität in das zweite Halbjahr: Am 10. August 2017 findet ab 16.00 Uhr rund um die Aller-Meiße-Halle in Hodenhagen das e|Mobilitäts-Forum "Alles Akku" statt. Alle Interessierten aus den A.L.T.-(Samt-)Gemeinden Dörverden, Kirchlinteln, Ahlden, Rethem (Aller), Schwarmstedt, Hambühren, Wietze und Winsen (Aller) sowie angrenzenden Kommunen sind herzlich eingeladen, E-Mobilität sinnenhaft zu er"fahren". Im e|Mobilitäts-Forum haben Interessierte die Möglichkeit eine Vielzahl von verschiedenen E- Fahrzeugen diverser Autohersteller sowie Pedelecs in einer Ausstellung zu besichtigen und Probe zu fahren. An Informations- und Kommunikationsinseln können sie sich zu den Themen Batterie-Technik und Ladeinfrastruktur sowie Finanzierung und Förderung informieren und beraten lassen. Zahlreiche Experten und Fahrbegeisterte, insbesondere aus dem Aller-Leine-Tal, berichten aus der Praxis und laden zum Erfahrungsaustausch ein. Als besonderes Highlight wird die Roadshow Elektromobilität des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) vor Ort sein und über Chancen und Alltagstauglichkeit von E-Mobilität sowie Fördermöglichkeiten für Privatpersonen, Gewerbetreibende und Kommunen informieren.Das detaillierte Programm wird noch im Vorfeld der Veranstaltung auf der Website des A.L.T. (www.allerleinetal.de) und in der Presse bekannt gegeben werden.