Einwohner stellen Baum auf

Adolfsglück. Alle Jahre wieder treffen sich einige Einwohner Adolfsglücks und Menschen, die sich mit den Adolfsglückern freundschaftlich verbunden fühlen, am Nachmittag des ersten Advents, um den Tannenbaum am Lorenplatz aufzustellen. Fleißige Hände waren am Vortag bereits dabei, alle Vorbereitungen zu treffen. Da an diesem Tag kein Verkauf stattfindet, brachte jeder Teilnehmer etwas Selbstgebackenes, oder diverse Heiß- oder Kaltgetränke mit. Der Grill stand wieder bereit, auf dem jeder seine mitgebrachten Leckereien zubereiten konnte. Bei dem winterlichen Wetter konnte man sich in der Nähe des Grills oder am Feuerkorb die klammen Finger wärmen. Der Tannenbaum wird bis Anfang Januar alle Adolfsglücker oder deren Besucher, am Ortseingang von Lindwedel kommend, willkommen heißen.