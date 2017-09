Anregender Kirchenkreis Sommerabend

„Wir möchten Impulse geben, damit Menschen ins Gespräch kommen“

Walsrode (st). „Wir wünschen uns einen fairen Meinungsaustausch.“ Mit diesen Worten eröffnete Ottomar Fricke drei Gesprächsrunden, die im Mittelpunkt beim Sommerabend des Kirchenkreises Walsrode standen. Als erstes moderierte Tjark Ommen, Schulleiter der KGS Schwarmstedt, eine Diskussion zum Thema „Was muss ´Kirche` tun, um in dieser Zeit das Richtige zu tun?“. Das Gespräch führten Landessuperintendent Dieter Rathing und Pastor Matthias Wöhrmann von der Gemeindeberatung Hannover. „Es ist ein Merkmal der evangelischen Kirche, auch immer über neue Formen des Gottesdienstes nachzudenken“, formulierte Dieter Rathing. Pastor Wöhrmann sprach über die Möglichkeiten der Kirche, Zugang zu Jugendlichen zu finden. Die Nutzung moderner Medien wurde ebenso erörtert wie das Thema Migration. Im zweiten Block setzten sich Professor Gerhard Wegner, Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD Hannover, und Psychologe Michael Albers, Leiter der Lebensberatung Walsrode, mit einem Luther-Zitat auseinander: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Amen.“ Die Moderation hatte Annette Lücke, Didaktische Leitung der Felix-Nussbaum-Oberschule Walsrode, übernommen. Das Gespräch behandelte die Frage „Individualität gegen Werte?“. Der Professor erklärte in seinem Statement: „Ohne Individualität können wir nicht leben – aber auch nicht ohne Werte.“ Die Entwicklung in der Gesellschaft bereitet Psychologe Michael Albers schon ein paar Sorgen. Das Anerkennen des Anderen und auch das anders sein sei für ihn ein wichtiger Aspekt. „Jugend hat die Aufgabe, Werte infrage zu stellen. Nur dadurch entwickelt sich Gesellschaft“, so der Psychologe. Die Schülerinnen Tabea Lohmann und Emma Zeppernick von der KGS Schwarmstedt hörten als Gäste aufmerksam zu. „Wir sind jetzt im zwölften Jahrgang. ´Martin Luther und die Reformation` haben wir als Thema in unserem Geschichts-Leistungskurs“, berichteten beide unisono. Diakon Olaf Ruprecht und die evangelische Jugend Meinerdingen verwöhnten die Gäste mit coolen Drinks von der Cocktailbar – alles alkoholfrei. Leckeres Fingerfood wie Mini-Pizzas oder kleine Kuchen im Glas fanden am Abend ebenso guten Zuspruch. Mit dezenter Klaviermusik sorgte Clara Strutz aus Hannover für den musikalischen Rahmen. „Ein bisschen Jazz war auch dabei“, erklärte sie schmunzelnd. Zuletzt moderierte André Kwiatkowski, Schulleiter der BBS Walsrode, ein Gespräch zwischen dem Historiker und Leiter des Stadtarchivs Walsrode Thorsten Neubert-Preine und Bahram Pasuki, großer Mittelalter-Fan und begeisterter Besucher von Mittelalter-Märkten. Sie hatten das Thema „Reformation 1517 – Sehnsucht nach Vergangenheit?“ gewählt. In dieser Gesprächsrunde wurde auch die Frage erörtert, wie Martin Luther in seiner Zeit gelebt hat. „Wir möchten Impulse geben, damit Menschen miteinander ins Gespräch kommen“, erklärte Superintendent Ottomar Fricke die Diskussionssrunden. Gemeinsam mit Rolf Dehning, Vorstand des Kirchenkreistages des Kirchenkreises Walsrode, konnte er zirka 120 Gäste begrüßen, die zu je einem Drittel der Einladung des Kirchenkreises, der Kirchengemeinden sowie der Schulen gefolgt waren. Landessuperintendent Dieter Rathing, die Bundestagsabgeordneten Kathrin Rösel und Lars Klingbeil sowie MdL Gudrun Pieper zählten zu den Gästen und nutzten die Veranstaltung zum Gedankenaustausch. Schwarmstedts Bürgermeisterin Claudia Schiesgeries, ihr Amtskollege Artur Minke aus Lindwedel und der Schwarmstedter KGS-Schulleiter Tjark Ommen hatten ebenfalls den Weg nach Walsrode gefunden. Superintendent Ottomar Fricke bedankte sich bei allen Beteiligten der drei Gesprächsrunden mit einem kleinen Präsent und sprach zum Abschluss ein altes, jüdisches Friedens- und Reisegebet.