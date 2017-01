Anregung umgesetzt

Bücherbus kommt ab Januar nach Marklendorf

Marklendorf. Der Bücherbus macht ab dem 23. Januar auch in Marklendorf Station. "Damit wurde eine Anregung aus der Gemeinde umgesetzt", freut sich der Buchholzer Bürgermeister Thomas Kliemann. Künftig wird der Bücherbus dann in der Regel einmal im Monat auch Marklendorf ansteuern. Er steht in 2017 am 23. Januar, 20. Februar, 20. März, 24. April, 22.Mai, 19. Juni, 21. August, 18. September, 30. Oktober und27. November in der Zeit von 15.40 bis 16.10 Uhr auf dem Marklendorfer Schützenplatz. Nähere Informationen zum Bücherbus gibt es auch im Internet unter www.fahrbuecherei-heidekreis.de.