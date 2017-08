Ausstellung im Uhle-Hof

Künstler-Trio zeigt Gemälde und Skulpturen

Schwarmstedt. Der Uhle-Hof veranstaltet im Rahmen der 850-Jahr-Feier vom 27. August bis zum 3. September in den Räumen des Uhle-Hofes täglich von 15 bis 18 Uhr eine Ausstellung mit Gemälden und Skulpturen des Schwarmstedter Künstler-Trios Ilse Müller-Reese, Reinhard May und Harry Natuschka. Begegnungen in der Natur und wechselnde Stimmungen in Landschaften und des Himmels inspirieren Ilse Müller-Reese zu ihren meist farbintensiven Bildern. Sie findet für sich darin Sinnbilder und Antworten auf Lebensfragen.Der Holzbildhauer Reinhard May gestaltet seine Skulpturen aus in der Erde gewachsenem weit verzweigtem Wurzelwerk von Bäumen. Das immer weiter sich ausbreiten wollende Wachstum führt er in eine geschlossene Form zurück, sodass ein ästhetisches Objekt entsteht.Der Gründer des Klingenden Museums in Schwarmstedt, Harry Natuschka, ist nicht nur Restaurationskünstler. Seine Bildobjekte setzen sich häufig aus Malerei und Fundstücken zusammen. Genauso wie er seine mechanischen Musikinstrumente durch Restauration vor dem Verfall bewahrt, verleiht er historisch gewachsenem Material – vielfach dem Verfall und der Zerstörung preisgegeben – neue Bedeutung. Ein Prozess gegen das Sterben, den Tod.